Детские сады, спортивные объекты и светомузыкальный фонтан откроются в Минске ко Дню Независимости

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ко Дню Независимости запланировано открытие нескольких объектов городской инфраструктуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
Так, в Первомайском районе по ул.Скорины распахнет свои двери новый детский сад. Еще одно дошкольное учреждение откроется после капитального ремонта и модернизации в Советском районе.
Запланирован и ввод в эксплуатацию спортивно-культурного центра Белорусского государственного университета культуры и искусств по ул.Рабкоровской. Еще два спортивных объекта - обновленные волейбольная и баскетбольная площадки - откроются в Заводском районе на ул.Голодеда.
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