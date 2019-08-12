Детский дом семейного типа откроется в Лепеле

12 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Детский дом семейного типа готовится к открытию в Лепеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию Лепельского райисполкома Анатолий Карпицкий.

Новый объект создан на базе бывшего служебного жилья местного ЖКХ, переданного на баланс отделу образования. Сейчас здесь ремонтируются и обустраиваются внутренние помещения, приобретается необходимый инвентарь для дома и хозяйства. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории, на которой будет разбит плодово-ягодный сад, создана детская игровая площадка, зеленая зона. Всего на эти цели направлено Br24 тыс.

Праздничное открытие запланировано на 6 сентября. Новоселье отпразднует семья Петуховых, воспитывающих трех своих детей в возрасте от 3 до 12 лет и двоих приемных мальчиков (4 года и грудничок). В течение года к их дружному составу присоединятся еще трое деток, нуждающихся в родительской заботе и ласке.

В настоящее время в Лепельском районе в двух детских домах семейного типа растут 14 ребят, в 12 приемных семьях обрели любящих родителей 17 детей и в 35 опекунских - 45 несовершеннолетних. Также в райцентре работает социально-педагогический центр для детей, временно оставшихся без попечения родителей. Сегодня в нем находятся пять детей.

Всего в Витебской области действуют 30 детских домов семейного типа, в 501 приемной семье проживают 835 ребят, в 986 опекунских - около 1,2 тыс.-0-