Детский дом семейного типа откроют в Бресте осенью

1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте построили девятый детский дом семейного типа, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны прав детства управления по образованию Администрации Ленинского района Ирина Шилович.

Коттедж для большой семьи возвели в микрорайоне Дубровка. "Дом построен по типовому проекту, но внутри есть небольшие изменения. Создана безбарьерная среда: есть поручни, расширенные дверные проемы, подъемник. На улице и в доме уложена тактильная плитка", - рассказала Ирина Шилович.

Управление по образованию провело конкурс на должность родителей-воспитателей. Выбранная пара в сентябре пройдет обучающие курсы, после этого семья начнет знакомиться с детьми. Супруги вырастили двух родных дочерей, на попечение они возьмут еще восьмерых детей.

Строительство дома семейного типа профинансировано из областного и республиканского бюджетов. За счет городского будут приобретены мебель и техника, предметы быта. Новоселье планируется отметить уже осенью.

В Ленинском районе Бреста это уже четвертый детский дом семейного типа. Еще пять размещаются в Московском районе.-0-