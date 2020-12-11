Детский дом семейного типа открыли в Ляховичах

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах сегодня открыли третий в райцентре детский дом семейного типа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по образованию райисполкома.

Современный двухэтажный коттедж построили в центре города на ул.Чкалова. Рядом находится детский сад, магазин, библиотека, Дом культуры, недалеко - школа. Детский дом за неполных 9 месяцев возвели специалисты предприятия местного ЖКХ по программе "Дети Беларуси". На эти цели из республиканского бюджета было выделено Br512 тыс., еще Br34 тыс. - из районного бюджета на обустройство коттеджа.

В новый дом заселилась семья Екатерины и Дмитрия Кравчени. У родителей-воспитателей (педагога и юриста по образованию) есть трое своих детей в возрасте 6,8, и 12 лет. На воспитание они взяли четверо приемных детей из одной семьи, оставшихся без попечения родителей. Ребятам - от 5 до 11 лет.

Новоселов приехали поздравить председатель Ляховичского райисполкома Николай Мороз, начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Людмила Жолнерчик, работники социально-педагогического центра, соседи. Гости подарили ребятам и родителям-воспитателям подарки, ознакомились с условиями проживания в ДДСТ.

Детский дом оснащен всем необходимым для проживания многодетной семьи - современной бытовой техникой, мебелью. Здесь достаточно помещений для занятий и отдыха ребят и взрослых. Кроме того, в соответствии с требованиями, в доме предусмотрена безбарьерная среда с возможностью проживания в нем ребенка-инвалида-колясочника.

ДДСТ в Ляховичах стал 57 детским домом семейного типа в Брестской области. В них воспитываются 389 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года еще один такой дом планируют открыть в Ленинском районе Бреста. В 2021 году на содержание детей-сирот и функционирование семейных форм устройства в регионе запланировано направить Br20,5 млн, в том числе на содержание ДДСТ - Br16,5 млн.-0-