Детский дом семейного типа открыли в Пинском районе

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе открылся седьмой по счету детский дом семейного типа, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела по образованию райисполкома Людмила Дворанинович.

Двухэтажный коттедж возведен в агрогородке Парохонск работниками Пинской СПМК-33. Здесь поселилась большая семья родителя-воспитателя Галины Савич. Кроме двух своих дочерей шести и четырнадцати лет, она воспитывает восемь приемных в возрасте от 3 до 16 лет. Приемным родителем Галина Савич стала десять лет назад, взяв первого ребенка из детского социального приюта. За эти годы женщина дала путевку в жизнь двум приемным и двум своим детям, которые уже выросли и создали свои семьи.

В доме площадью около 205 кв.м созданы все условия для проживания многодетной семьи: игровая и четыре детские комнаты, комната для родителей, просторные столовая и гардеробная. Помещения обставлены новой мебелью, изготовленной руками воспитанников Молотковичской вспомогательной школы-интерната, оборудованы необходимой бытовой техникой. На строительство дома и гаража, благоустройство территории из областного и республиканского бюджетов было выделено Br356,7 тыс. Еще Br27 тыс. из районного бюджета затрачено на комплектование дома всем необходимым.

В церемонии открытия приняли участие руководители местных органов власти, представители трудовых коллективов и общественных организаций, местные жители. Председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич отметил значимость и символизм события. "Знаменательно, что это произошло в Год малой родины, в канун рождественских праздников. Детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, взрослые подарили настоящее чудо - современный, комфортный дом, в котором им будет тепло и уютно", - сказал руководитель района. Он поблагодарил строителей за качественную работу, вручил новоселам подарочный сертификат на телевизор.

По информации главного управления по образованию Брестского облисполкома, на сегодня в области функционируют 48 детских домов семейного типа, в которых воспитываются 328 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В январе планируется открытие еще двух таких объектов в Ленинском районе Бреста. В этом году также намечено строительство детского дома семейного типа в Столинском районе.-0-