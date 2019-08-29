Детский фитнес и гувернерские услуги развивают в некоторых яслях-садах Гомеля

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детский фитнес, гувернерские и другие услуги развивают в яслях-садах Гомеля. Об этом сообщила начальник управления образования Гомельского горисполкома Людмила Крилистенко на городском августовском педсовете, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала Людмила Крилистенко, для удовлетворения запросов родителей воспитанников и формирования экономической самостоятельности учреждений продолжают использовать вариативные формы дошкольного образования. Так, в прошлом учебном году на платной основе работали 929 групп. В числе наиболее востребованных - адаптационные группы, группы утреннего и вечернего пребывания, детский фитнес. "По запросам родителей в Новобелицком, Советском и Центральном районах города предоставлялись гувернерские услуги. Это значительный шаг вперед", - подчеркнула она.

В детских садах областного центра постоянно продумывают и внедряют новые проекты, осваивают современные направления для воспитания детей в соответствии с современными реалиями и перспективами. В отдельных учреждениях в воспитательный процесс активно включают лего-технологии. К примеру, в яслях-саду №82 уже три года реализуют проект "Формирование элементарных математических представлений у воспитанников старшего дошкольного возраста посредством использования лего-конструктора". Этот проект был представлен в городском центре культуры на выставке, приуроченной к городскому августовскому педсовету. Отмечая достоинства таких занятий, воспитатели подчеркивают, что они помогают детям получать навыки технического конструирования, развивать логическое и образное мышление. Постепенно многие из малышей, занимавшихся по такой методике, перерастают в юниоров-робототехников с определенной базой.

Сегодня на педагогическом форуме в Гомеле власти и педагоги обозначили траекторию развития образовательной системы областного центра на новый учебный год. 2 сентября за парты гомельских школ и гимназий сядет более 51 тыс. ребят, также около 24,3 тыс. дошколят будут расширять свои жизненные горизонты в детских садах.-0-