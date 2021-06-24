Детский палаточный археологический лагерь начал работу в Осиповичском районе

24 июня, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Детский палаточный археологический лагерь "Радзімічы" начал работу в агрогородке Липень Осиповичского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заведующий отделом экологии и краеведения Осиповичского районного центра творчества детей и молодежи Игорь Петух.

"Воспитанниками круглосуточного оздоровительного лагеря стали 60 подростков в возрасте от 12 до 15 лет - учащиеся учреждений образования района, - отметил собеседник. - Заявки принимали от всех желающих - не обязательно, чтобы ребенок был участником или победителем олимпиад и конкурсов по истории. Достаточно обычного интереса к историческому прошлому Осиповичского района и нашей страны. В этом году было очень много желающих побывать в нашем лагере, прием заявок пришлось закрыть задолго до начала смены. Так, изначально на 2 смены планировалось набрать 40 человек, а в итоге количество детей увеличилось до 60-ти. Некоторые из них приезжают в лагерь уже не первый сезон".

Лагерь расположился на территории Липеньского учебно-педагогического комплекса "Детский сад - средняя школа". Для проживания детей установлены четыре армейские палатки, предоставленные войсковой частью 12147, а также налажен повседневный быт - оборудованы кровати, есть переносная баня и душ. Питание осуществляется в школьной столовой. По словам собеседника, в таких полевых условиях дети становятся более дисциплинированными и самостоятельными, учатся заботится о своей гигиене, соблюдать чистоту и организовывать личное пространство.

"Воспитанники первого и второго заезда проведут в палаточном лагере по 9 дней, - отметил Игорь Петух. - Уверен, это время пролетит для них совершенно незаметно, т.к. программа пребывания в лагере очень насыщена и разнообразна. В нее вошли оздоровительные, культурные, интеллектуальные и спортивные мероприятия. Кроме того, для ребят будет проведен ряд экскурсий по предприятиям района, самым старым улицам Осиповичей, а также захоронениям времен Великой Отечественной войны. В этом году акцент сделан на краеведении и археологии. Причем раскопками руководят не только представители отдела по образованию райисполкома, но и научные сотрудники Института истории Национальной академии наук Беларуси. В частности, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научного учреждения Игорь Езепенко".

По словам собеседника, отдельное внимание - патриотическому и нравственному воспитанию детей. "Наша молодежь должна расти патриотами и достойными гражданами своей страны, а также просто хорошими и совестливыми людьми, - подчеркнул он. - Это прививается с детства и во многом зависит от личного примера родителей и педагогов. В свое время для меня таким образцом и ориентиром на жизненном пути стал мой преподаватель, известный ученый и выпускник исторического факультета Могилевского государственного педагогического института (сейчас МГУ им. А.А.Кулешова) Вячеслав Федорович Копытин. Именно он открыл на территории агрогородка Липень последнюю знаковую стоянку-поселение древних жителей. Поэтому сам лагерь и раскопки посвящены светлой памяти ученого и его жены".

Палаточный археологический лагерь "Радзімічы" существует уже более 20 лет, имеет свои устоявшиеся традиции и достижения. В разные годы дети, участвовавшие в археологических раскопках, находили на территории района предметы обихода жителей Средневековья, датированные XV-XVII вв. -0-