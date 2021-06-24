Детский палаточный археологический лагерь начал работу в Осиповичском районе

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 24 июня 2021
Минск Малооблачно +33°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:40 В Минске три Telegram-канала признаны экстремистскими Происшествия
15:32 В центре для больных COVID-19 в Москве произошел пожар В мире
15:28 Департамент по авиации получил промежуточный доклад ИКАО об инциденте с рейсом Ryanair Общество
15:27 Конгресс "Наука, питание и здоровье" открылся в НАН Беларуси Общество
15:27 Стрижка, душ и сочный рацион: как спасают от жары обитателей Гродненского зоопарка Регионы
15:18 Генсек ООН: пока все не вакцинируются, никто не будет в безопасности В мире
15:14 Прививку от коронавируса сделали более 26 тыс. брестчан Регионы
15:13 Свыше 10 именных аудиторий откроют к 100-летию в БГУ Общество
15:10 Около 800 молодых специалистов пополнят систему здравоохранения Брестской области Регионы
15:07 Для профилактики наркомании в молодежной среде важно внимание и участие родителей - ГУВД Общество
15:04 "Бобруйскагромаш" подписал дистрибьюторское соглашение с торговым домом в РФ Экономика
15:04 ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы Регионы
14:58 В Березовском районе погиб рабочий предприятия Происшествия
14:56 Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство стартует 15 июля в Гродно Общество
14:53 Законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя рассмотрят 25 июня сенаторы Общество
14:49 Затраты на оказание ЖКУ в Гомельской области снизились на 5,6% Регионы
14:47 Мы не прогнемся, никакого эффекта от санкций не будет - Марзалюк Общество
14:43 На Обольском керамическом заводе планируют внедрить новую технологию производства Экономика
14:40 Детский палаточный археологический лагерь начал работу в Осиповичском районе Регионы
14:38 Программа БГПУ и ЮНИСЕФ против буллинга в школах за год показала свою эффективность Общество
14:30 Посол Беларуси награжден высшей вручаемой иностранцам наградой Монголии Политика
14:30 ОАО "Буровая компания "Дельта" – один из лидеров по устройству свайных оснований на рынке СНГ Экономика
14:26 Беларусь всегда была надежным форпостом на пути нелегальных мигрантов и контрабанды - сенатор Политика
14:18 Обои и ламинат пытались ввезти в Беларусь по заниженной в три раза стоимости Происшествия
14:12 Талай о санкциях: против нас идет война и мы должны выстоять Общество
14:07 Лукашенко: не будет порядка - нас разделят на куски и куда-то присоединят Президент
14:07 Следователи проводят проверки после гибели двух подростков на водоемах в Гомельской области Происшествия
14:03 Семь медорганизаций Брестской области станут межрайонными инфекционными госпиталями Регионы
14:02 Лукашенко - жителям Свислочи: всегда держал ваш непростой район в поле зрения Президент
13:52 Солигорчанам предложили создать видеосюжеты на туристическую тематику Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
24 июня 2021, 14:40

Детский палаточный археологический лагерь начал работу в Осиповичском районе

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Детский палаточный археологический лагерь "Радзімічы" начал работу в агрогородке Липень Осиповичского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заведующий отделом экологии и краеведения Осиповичского районного центра творчества детей и молодежи Игорь Петух.

"Воспитанниками круглосуточного оздоровительного лагеря стали 60 подростков в возрасте от 12 до 15 лет - учащиеся учреждений образования района, - отметил собеседник. - Заявки принимали от всех желающих - не обязательно, чтобы ребенок был участником или победителем олимпиад и конкурсов по истории. Достаточно обычного интереса к историческому прошлому Осиповичского района и нашей страны. В этом году было очень много желающих побывать в нашем лагере, прием заявок пришлось закрыть задолго до начала смены. Так, изначально на 2 смены планировалось набрать 40 человек, а в итоге количество детей увеличилось до 60-ти. Некоторые из них приезжают в лагерь уже не первый сезон".

Лагерь расположился на территории Липеньского учебно-педагогического комплекса "Детский сад - средняя школа". Для проживания детей установлены четыре армейские палатки, предоставленные войсковой частью 12147, а также налажен повседневный быт - оборудованы кровати, есть переносная баня и душ. Питание осуществляется в школьной столовой. По словам собеседника, в таких полевых условиях дети становятся более дисциплинированными и самостоятельными, учатся заботится о своей гигиене, соблюдать чистоту и организовывать личное пространство.

"Воспитанники первого и второго заезда проведут в палаточном лагере по 9 дней, - отметил Игорь Петух. - Уверен, это время пролетит для них совершенно незаметно, т.к. программа пребывания в лагере очень насыщена и разнообразна. В нее вошли оздоровительные, культурные, интеллектуальные и спортивные мероприятия. Кроме того, для ребят будет проведен ряд экскурсий по предприятиям района, самым старым улицам Осиповичей, а также захоронениям времен Великой Отечественной войны. В этом году акцент сделан на краеведении и археологии. Причем раскопками руководят не только представители отдела по образованию райисполкома, но и научные сотрудники Института истории Национальной академии наук Беларуси. В частности, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научного учреждения Игорь Езепенко".

По словам собеседника, отдельное внимание - патриотическому и нравственному воспитанию детей. "Наша молодежь должна расти патриотами и достойными гражданами своей страны, а также просто хорошими и совестливыми людьми, - подчеркнул он. - Это прививается с детства и во многом зависит от личного примера родителей и педагогов. В свое время для меня таким образцом и ориентиром на жизненном пути стал мой преподаватель, известный ученый и выпускник исторического факультета Могилевского государственного педагогического института (сейчас МГУ им. А.А.Кулешова) Вячеслав Федорович Копытин. Именно он открыл на территории агрогородка Липень последнюю знаковую стоянку-поселение древних жителей. Поэтому сам лагерь и раскопки посвящены светлой памяти ученого и его жены".

Палаточный археологический лагерь "Радзімічы" существует уже более 20 лет, имеет свои устоявшиеся традиции и достижения. В разные годы дети, участвовавшие в археологических раскопках, находили на территории района предметы обихода жителей Средневековья, датированные XV-XVII вв. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети Осиповичи отдых
Новости рубрики Регионы
Як с удовольствием поглощает зеленую массу Стрижка, душ и сочный рацион: как спасают от жары обитателей Гродненского зоопарка
Фото из архива Прививку от коронавируса сделали более 26 тыс. брестчан
Фото из архива Около 800 молодых специалистов пополнят систему здравоохранения Брестской области
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
Фото из архива Затраты на оказание ЖКУ в Гомельской области снизились на 5,6%
Фото из архива Семь медорганизаций Брестской области станут межрайонными инфекционными госпиталями
Главное
Александр Лукашенко посещает Свислочский район Точки роста и грамотная стратегия - Лукашенко обозначил акценты в развитии небольших районов
Преамбулу Конституции предлагается дополнить положениями о сохранении нацсамобытности
Петришенко: эпидбезопасности на "Славянском базаре" нужно уделить первостепенное внимание
Недвижимость в цене: рост стоимости - вопрос времени
Топ-новости
"Мы прошли этот этап" - Лукашенко поручил больше не расширять работу СЭЗ в Беларуси
Лукашенко: западные санкции - это их бессилие, и мы им это покажем
Появление индийского штамма COVID-19 актуализирует задачу по вакцинации населения - Пиневич
Департамент по авиации получил промежуточный доклад ИКАО об инциденте с рейсом Ryanair
Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе "Моя Дана" и выигрывайте денежные призы!
Законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя рассмотрят 25 июня сенаторы
Председатель СК: наша задача - обеспечить спокойную жизнь граждан, стабильность
До +36°С ожидается в Беларуси 25 июня
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
Беларусь всегда была надежным форпостом на пути нелегальных мигрантов и контрабанды - сенатор
За сутки в Беларуси зарегистрированы 786 пациентов с COVID-19, выписаны 864
Фестиваль "Вытокі" открывается в Мозыре
На Лукомльской ГРЭС уже работают 6 энергоблоков - "Белэнерго"
Сенатор: происходящее вокруг Беларуси - это проверка нашего народа на прочность
РЕПОРТАЖ: Фонтаны, квас, мороженое - как минчане спасаются от жары
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.