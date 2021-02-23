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23 февраля 2021, 13:50

Детский сад и школу начали строить в Гродно

Фото из архива
Фото из архива
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Более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест планируется построить до конца пятилетки

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно начали строить детский сад и школу, еще три дошкольных учреждения возведут в районах области. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного управления образования облисполкома Руслан Абрамчик во время итоговой коллегии, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году немало было сделано для развития материально-технической базы, инфраструктуры системы образования. В частности, на днях торжественно откроется детсад на 230 мест в молодом жилом районе Грандичи в Гродно. На 2021 год также запланировано строительство новых объектов, по некоторым из них работы уже ведутся.

"В том же районе Грандичи в этом году началось возведение новой школы с бассейном, рассчитанной более чем на 1,1 тыс. мест. В жилом районе Ольшанка областного центра стартовало строительство сада. Еще один сад на 190 мест возводится в Скиделе. Проектные работы ведутся по садам в Лиде и Слониме, строительство планируется начать в этом году", - отметил Руслан Абрамчик. Кроме того, на 15 объектах системы образования при финансовой поддержке Всемирного банка запланированы капитальный ремонт, модернизация, реконструкция.

"Несмотря на связанные с эпидемиологической ситуацией сложности, в 2020 году удалось добиться солидных результатов. Улучшено качество выступления команды региона на республиканской олимпиаде, возросло количество стобалльников, хорошо сработали учащиеся области в плане поисковой, научной деятельности. В целом возросли показатели качества образования, увеличен и охват детей дошкольным образованием", - отметил Руслан Абрамчик. В профессионально-техническом образовании, обратил он внимание, стало больше специальностей, по которым ведется подготовка. Успешно выступили представители региона в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Belarus.

Большое внимание уделяется цифровой трансформации системы образования. В 2020 году в области первыми в стране запустили образовательный портал. Опыт педагогов региона пригодился и при создании аналогичного республиканского ресурса. Работа в этом направлении будет продолжена.

Среди задач на 2021 год основными остаются развитие и совершенствование системы образования, в том числе с учетом вызовов современности. "Нам нужно быть готовыми ко многому. Если изменятся виды и типы экзаменов, завершающих обучение в школе или предваряющих учебу в вузе, значит, мы на протяжении нескольких лет должны подготовить детей к этим изменениям", - подчеркнул Руслан Абрамчик.

Во время коллегии отмечалось, что необходимо уделить внимание и воспитательной работе, занятости детей во внеурочное время, профилактике правонарушений.

Перед началом коллегии главного управления образования Гродненского облисполкома для ее участников представили выставку учреждений образования региона по итогам работы в трилогию Года малой родины. К слову, само заседание онлайн транслировалось во всех школах области.-0-

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Гродно детские сады образование строительство школы
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