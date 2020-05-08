Детский сад на 230 мест открылся в Боровлянах

8 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Детский сад №3 на 230 мест открылся сегодня в Боровлянах, передает корреспондент БЕЛТА.

Для комфорта ребят оборудовали бассейн, физкультурный и хореографический залы. Предусмотрен медицинский блок, где при необходимости под пристальным вниманием медицинского персонала малыши смогут проходить оздоровительные процедуры. Пищеблок оснастили современным оборудованием, что позволит обеспечить воспитанников рациональным и сбалансированным питанием. Здание оборудовано камерами видеонаблюдения.

В открытии учреждения образования приняли участие председатель Миноблисполкома Александр Турчин, помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич, представители управления по образованию Миноблисполкома и Боровлянского сельисполкома. Губернатор подарил учреждению сертификат на приобретение мультиборда и другого оборудования для развития детей, глава района - сертификат на Br15 тыс. на покупку конструкторов лего.

В будущем в саду может появиться центр детского творчества. Как пояснила заведующая учреждением Ирина Малашкевич, детям до 3 лет предложат танцевальный кружок, занятия по лего-конструированию, уроки плавания в бассейне. "В планах много всего. Постараемся воплотить каждую задумку. Место шикарное, территория позволяет создать и экологическую тропу для детей, и футбольное поле, и площадки для прогулок с новейшим оборудованием", - добавила она.

Группы уже сформированы. Первые воспитанники придут в классы 1 июня. В детском саду будут трудоустроены 34 педагога и 28 человек технического персонала.

Как сообщил Владимир Юргевич, сейчас в районе строятся еще четыре сада.-0-

Турчин: бюджет должен работать на образование и здравоохранение Уже начинается проектирование еще трех дошкольных учреждений в Минской области. Это поможет решить проблемы с нехваткой мест в детских садах.