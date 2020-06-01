Детский сад на 65 мест открыли в Гомельском районе

1 июня, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Ясли-сад "Радуга-град" открыли сегодня в урочище Ченки Гомельского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Детский сад на 65 мест начал работу в отремонтированном специально для этих целей спальном корпусе оздоровительного лагеря "Ченковский бор".

"Ченки - это поселок, который является спутником Гомеля. Уникальный ландшафт и экология способствуют интенсивному развитию территории. Здесь ежегодно вводятся жилые дома, и этот год не исключение. А значит, здесь много молодых семей с детьми. И понятно, что одного действующего детского садика было недостаточно, даже при условии, что многие родители, которые работают в Гомеле, водят детей в сады областного центра", - подчеркнул на открытии учреждения председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

На территории Ченковского сельсовета проживают почти 1,1 тыс. несовершеннолетних, из них 468 дошкольников. Решение о реконструкции спального корпуса оздоровительного лагеря под здание детского сада приняли в 2018 году. На реализацию проекта было направлено Br1,5 млн.

Губернатор заверил, что начатая в этом направлении работа будет продолжена. Планируется, что уже в следующем году реконструируют еще два корпуса на 130 мест для дошкольников.

От облисполкома руководитель региона передал яслям-саду сертификат на приобретение автобуса. На церемонии открытия он поздравил ребят с Международным днем защиты детей. "Пусть в этом замечательном здании звучит детский смех. Добра вам, благополучия", - пожелал он.

Сертификат на укрепление материально-технической базы "Радуги-града" вручила заведующей учреждения Елене Дребенковой председатель Гомельского райисполкома Елена Алексина.

По словам руководителя учреждения, уже сформировали одну ясельную группу. К началу учебного года полностью укомплектуют еще три группы разных возрастов. Для каждой есть спальня, игровая комната, санузел, раздевалка. В помещении сада просторный музыкально-спортивный зал. На улице оборудованы четыре игровые площадки.

Многодетная мать Нина Плехова призналась, что открытие сада - долгожданное событие для местных жителей. "Моему младшему сыну два с половиной. Он будет ходить в этот сад. Условия прекрасные. И сам корпус, и территория с чистым лесным воздухом. Здесь есть все, чтобы ребенок рос и развивался в хорошей безопасной среде и недалеко от дома", - поделилась жительница Ченок.-0-