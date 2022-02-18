Детский сад на юго-западе Бреста планируют ввести в строй в 2023 году

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый детский сад в заречной части Бреста планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук.

"В настоящий момент выделены средства из областного бюджета для строительства детского сада в микрорайоне ЮЗМР-5. В течение этого года он будет построен. Ожидаем ввода его в строй в начале 2023 года. Садик будет на 350 мест. Такой формат себя зарекомендовал. Очень нужный городу объект", - сказал Александр Рогачук.

Детсад построят по типовому проекту. Такой же реализован в микрорайоне ЮЗМР-2. В трехэтажном здании помимо групповых помещений будут предусмотрены кабинеты для творчества. На улице обустроят прогулочные павильоны, игровые комплексы и площадки для занятий спортом.

"Прорабатываем вариант со вторым детским садом, который тоже очень нужен, на ул. Лейтенанта Рябцева. Там практически новый микрорайон будет", - добавил председатель горисполкома. Это дошкольное учреждение будет рассчитано на 190 мест.-0-