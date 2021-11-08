Детский сад - начальную школу открыли в Молодечно

8 ноября, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Детский сад - начальную школу №15 сегодня торжественно открыли в микрорайоне Восточный в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА.

Возводить учебно-педагогический комплекс начали в 2020 году. Новое учреждение рассчитано на 471 ребенка, среди которых 150 дошкольников и 321 учащийся первой ступени образования.

Для юных жителей Молодечно и Молодечненского района подготовлена прекрасная материально-техническая база. В учреждении открыта библиотека, оборудованы компьютерный класс, актовый, музыкальный, гимнастический и спортивный залы, бассейн, прачечная, медицинский блок и столовая. При необходимости малыши смогут посетить пункт коррекционно-педагогической помощи и кабинет педагога-психолога, а также получить дополнительные образовательные услуги.

"Проект масштабный. Место выбрано удачное и удобное. Комплекс разместился в микрорайоне, где живет много семей с детьми. Благодаря этому ребята смогут в шаговой доступности от дома получать качественное образование. Здесь крепкая материально-техническая база, есть большой стадион с оборудованием, который могут посещать также другие жители города. Педагогический состав полностью укомплектован. Это сильная, надежная и творческая команда", - рассказала директор учреждения Татьяна Бурсова.

В начальной школе будут работать 8 групп для детей дошкольного возраста и 4 класса для учащихся первой ступени общего среднего образования. Свободные места в классах еще есть.

По словам Елены и Николая Толкач, которые воспитают троих детей, подобный объект они ждали давно. "В первый класс отправили среднего сына Владислава, думаем, что в следующем в детский садик сюда пойдет младший Тимофей. Приятно заходить в учреждение. Новое, светлое и комфортное учреждение. Думаю, детям понравится здесь учиться", - сказали они.-0-

Фото mlyn.by