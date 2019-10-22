Детский сад - начальную школу построят в Столине

22 октября, Столин /Корр. БЕЛТА/. В Столине в ближайшие годы построят новый учебно-педагогический комплекс "Детский сад - начальная школа". Такое поручение дал сегодня во время выездного приема председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях подняла жительница райцентра - мама двух дошколят. Три детских сада в городе переполнены. При общей вместимости на 550 мест их посещают 672 ребенка. Еще 161 ребенок в возрасте от двух лет ожидают своей очереди. Родителям, чьи дети не попали в детсад по месту жительства (в числе которых оказалась и заявительница), в райисполкоме предложили подвоз малышей в дошкольное учреждение, расположенное в пяти километрах от райцентра, в деревню Струга.

Как пояснил председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий, о проблеме очередности в детские дошкольные учреждения местные власти знают и пытаются ее хотя бы временно решать. Но численность населения в городе постоянно растет как благодаря положительной динамике рождаемости, так и за счет притока жителей из сельской местности. Строительство же новой школы-сада сопряжено с серьезными финансовыми вливаниями.

"Однозначно, без всяких колебаний школу-сад в Столине будем строить. Что необходимость такая есть, я это понял. Поэтому будем планировать. Думаю, нам необходимо в следующем году делать проект, документацию и в 2021 году построить. Надо подобрать место, финансирование изыскать", - поручил Анатолий Лис.

За основу он предложил взять уже апробированный в областном центре проект школы-сада на 471 место, состоящий из двух блоков: детский сад на 170 мест и начальная школа с 1-го по 4-й класс. Цена вопроса - около Br8 млн. "Это очень хороший проект, который мы уже реализовали, - удобно и детям, и воспитателям, и учителям. Следует двигаться в данном направлении", - отметил руководитель области.

Кроме того, во время приема жители Столинского района поднимали вопросы доступности медицинских услуг, газификации населенных пунктов, увековечения памяти солдат-освободителей в честь 75-летия Великой Победы. По всем обращениям Анатолий Лис дал конкретные поручения.-0-

Фото Вадима Якубёнка