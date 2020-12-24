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24 декабря 2020, 17:02

Детский сад с бассейном открыли в Бобруйске

Фото из архива
Фото из архива
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24 декабря, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Новый детский сад с бассейном открыли сегодня в Бобруйске. Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Детский сад разместился в молодом развивающемся микрорайоне города. Как отметил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, появление нового детского сада - важное событие в жизни микрорайона и города в целом, ведь здесь проживают в основном многодетные семьи.

"Красивый и современный садик, профессиональный коллектив - для развития детей здесь созданы все условия, - сказал Александр Студнев. - При поддержке Президента мы заложили хороший фундамент и на следующий год - буквально в шаговой доступности строится школа на 1,2 тыс. мест с бассейном. Строится еще один детский сад на 240 мест тоже с бассейном. Мы создаем комфортные условия для наших горожан. Они должны понимать, что государство и исполнительная власть заботятся о населении. И сегодня главная наша задача - сохранить в стране мир и спокойствие. А государство обеспечит людей и детскими садами, и медицинскими учреждениями, и всем необходимым для комфортной жизни. Мы будем и дальше радовать горожан новыми и нужными объектами".

Общая площадь детского сада - более 2 тыс. кв.м. Он рассчитан на 13 групп. Одна из них будет специализированной - для детей с нарушением речи. Она начнет работу с сентября следующего года.

"Каждая группа рассчитана на 20 детей. В каждой есть телевизоры. У нас шикарный музыкальный зал. Физкультурный зал оборудован по последнему слову. Сейчас в микрорайоне мы - единственный детский сад с бассейном. Могу похвастаться нашим специальным креслом в бассейне для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Такое кресло в Бобруйске единственное, - рассказала заместитель заведующего яслей-сада №84 Бобруйска Елена Капустина. - Здесь созданы все условия для успешной работы, главное - грамотно этим пользоваться".

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов поздравил детей и их родителей с долгожданным открытием сада. "Дорогие дети, сегодня вы хозяева этого праздника. Я очень рад, что меня пригласили на открытие. Современный и красивый, он расположился в молодом и растущем микрорайоне, - отметил зампред. - На этом наша работа в Бобруйске не останавливается. Мы и дальше будем строить на благо детей и взрослых. Я хочу пожелать детям, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. И выросли достойными гражданами нашей страны".

Гости на праздничное мероприятие приехали с подарками - администрации сада передали сертификаты на приобретение игрового и спортивного оборудования.

Как рассказала местная жительница и многодетная мама Галина Курмаз, открытия детского садика в микрорайоне ждали все. "Квартиру в этом микрорайоне мы построили 2 года назад. Появление детского сада для нас очень важное и долгожданное событие. До этого возили ребенка в другой район, по утрам приходилось вставать раньше. А теперь все рядом - всего 5 минут от дома. Сыну очень нравится здесь. Все новое, красивое и современное. Внимательный коллектив, заботливые воспитатели, - поделилась Галина Курмаз. - Я благодарна всем, кто строил детский сад. Все старались, чтобы нашим детям было здесь хорошо и уютно. Здорово, что в нашей стране такое пристальное внимание уделяют социальной сфере, комфорту людей. Мы, как многодетная семья, чувствуем поддержку и заботу со стороны государства".-0-

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