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06 августа 2020, 11:08

Детский сад с ресурсным центром и арт-студией открыли в Копище

Фото из архива
Фото из архива
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6 августа, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Детский сад №4 на 230 мест открылся в Копище, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый детсад будет укомплектован 12 группами. Пять из них - для малышей от 3 до 4 лет, четыре - от 4 до 5 лет, три - от 5 до 6 лет.

В саду созданы все условия для развития дошкольников. Открыты физкультурный и музыкальный залы, кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога. На базе учреждения образования также работают ресурсный центр настольно-печатных и развивающих игр "Интеллектуал", арт-студия "Разноцветный мир", ресурсные центры для педагогов, есть методический кабинет, медицинский блок, а также современный пищеблок. Создана безбарьерная среда, установлен лифт.

Во дворе учреждения оборудованы игровые площадки с верандами и теневыми навесами, установлены горки, качели, балансиры, машинки, вертолеты, песочницы и огромные счеты. Для игровых видов спорта предусмотрено небольшое поле, а выучить правила дорожного движения можно будет в специальном мини-квартале с дорожной разметкой.

Само здание внешне напоминает коробку с карандашами. Территория садика полностью огорожена, установлена система видеонаблюдения.

Как отметил заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, этот детский сад соответствует всем новейшим стандартам. "Когда мы открываем такие объекты, мы подчеркиваем, что власть действительно заботится о людях, семьях и детях. Я убедился, что наши садики соответствуют всем нормам, здесь есть все необходимое", - сказал он.

Однако площадки и оборудование - это еще не все, гораздо важнее - хорошие воспитатели, уверена местная жительница Ольга. Девушка заглянула на открытие вместе с 4-летней Валерией. "Детский сад здесь очень нужен: в Копище проживает много молодых семей с детьми. Главное, чтобы были воспитатели хорошие и все, что нужно для развития, - современные детские площадки, комфортные группы. Надеемся, что попадем в списки", - отметила она.

Очень ждали это учреждение и Сергей с 2-летней Светланой. "Садик построили быстро. Внутри мы не были, но внешне все нравится. Рады, что открывают социальные объекты. Надеемся, что позже будут появляться и другие нужные учреждения", - заключил он.

Детский сад был построен за 12 месяцев, его создание стало итогом государственно-частного партнерства. Застройщиком выступил "А-100 Девелопмент".-0-

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