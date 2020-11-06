Детский сад с сенсорной комнатой и арт-студией открыли в Смолевичах

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах открылись современные ясли-сад №7 "Буслик", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Садик рассчитан на 230 малышей, здесь уже укомплектованы 12 групп для детей разного возраста.

В торжественной церемонии открытия принял участие председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

"В этом году вводится в эксплуатацию много подобных объектов. Была реализована очень большая программа по строительству. Что касается именно этого дошкольного учреждения, приятно удивила заведующая детским садом, которая, начиная от закладки фундамента, и в течение всего дальнейшего процесса курировала этот проект. Впечатлило и оборудование: не часто в детском садике встретишь 3D-принтер", - отметил Александр Турчин.

Также председатель Миноблисполкома подчеркнул: то лучшее, что реализовано в новых учреждениях, надо вводить и в действующих.

"Здесь, например, есть интерактивная комната. Для современного мира важно, чтобы во всех учреждениях образования создавались хорошие условия для развития ребенка. Вообще Смолевичи сейчас масштабно застраиваются жилыми домами и инфраструктурой, здесь великолепные соединительные дороги со столицей. Уверен, в ближайшем будущем город станет одним из удобных и актуальных мест для комфортной жизни", - подчеркнул Александр Турчин.

В новом дошкольном учреждении для всестороннего развития детей предусмотрены музыкальный, тренажерный и физкультурный залы, бассейн. Также оборудован медицинский блок с двумя изоляторами, где будут работать процедурный и физиотерапевтический кабинеты. Организован пункт коррекционно-педагогической помощи, есть интерактивная и сенсорная комнаты, арт-студия.

На прилегающей территории предусмотрены места для физического развития детей. На специальных площадках они будут активно проводить время, в игровой форме усваивать правила дорожного движения. Для безопасности в холлах и пищеблоке установлена система видеонаблюдения, а на входах - домофоны.

У дошкольного учреждения есть особенность: поскольку оно располагается недалеко от индустриального парка "Великий камень", в садике создан Центр белорусско-китайской культуры. Здесь у детей будут формировать интерес к культурному, природному, историческому наследию двух стран.-0-

Фото Миноблисполкома