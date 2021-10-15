Детский сад - средняя школа в Круглянском районе вырастил на своем участке 6 т картофеля

15 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тетеринский детский сад - средняя школа Круглянского района вырастил на своем участке 6 т картофеля. Овощи нового урожая позволят разнообразить питание учеников, рассказал корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Владимир Алехнович.

"В этом году наши ребята получили хороший урожай, запаса которого хватит на весь учебный год. Мы собрали порядка 6 т картофеля, 550 кг моркови и капусты, 500 кг свеклы. Наряду с этими овощами школьники экспериментировали с посадкой лука, петрушки и укропа", - отметил Владимир Алехнович.

По словам директора, уже не один год вместе с педагогами ученики летом трудятся на пришкольном участке: помогают высаживать сельскохозяйственные культуры, ухаживать за ними. Урожай попадает на обеденный стол в школьной столовой.

"Вся заготовленная витаминная продукция, используемая в питании школьников, имеет необходимые протоколы исследований на содержание нитратов, радионуклидов и пестицидов, - подчеркнул Владимир Алехнович. - Поэтому наши дети получают полноценное и здоровое питание".-0-