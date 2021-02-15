Детский сад в Партизанском районе Минска временно закроют

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Партизанском районе Минска временно закроют детский сад. Воспитанников распределят в ближайшие садики. Такая информация опубликована в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"В детском саду №26 возникли проблемы в помещении электрощитовой, для устранения которых нужно отключить питающий кабель. Сегодня было направлено соответствующее обращение в РЭС-4. Завтра в 10.00 подача электричества будет остановлена. По понятным причинам детское учреждение функционировать не сможет", - рассказала заместитель главы администрации Партизанского района Людмила Филиппович.

После обследования здания детсада и установления причин неисправностей будут определены сроки восстановительных работ. По предварительной оценке, они могут занять около месяца.

Детей все это время будут принимать в садах №260, №442, №95.-0-