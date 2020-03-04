4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детским садам и школам Гомеля дополнительно направят Br1,8 млн. Такое решение было принято сегодня на сессии городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила начальник финансового управления горисполкома Елена Радченко, речь идет о распределении остатков городского бюджета, образовавшихся на начало 2020 года. По решению горсовета депутатов Br1,8 млн будет направлено учреждениям дошкольного образования, участвовавшим в пилотном проекте нормативного финансирования в 2019 году. Они пойдут на приобретение необходимого оборудования, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений детских садов. Часть денег выделят также двум школам и гимназии.

Как сообщалось, пилотный проект направлен на совершенствование бюджетного финансирования учреждений дошкольного образования. При этом объем средств рассчитывается, исходя из численности воспитанников в детских садах и базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного ребенка.-0-