Детское кафе, быстрый перекус и рестораны национальной кухни - в Гомеле расширяют сеть общепита

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в Гомеле расширяют сеть объектов общественного питания с учетом востребованных направлений. Об этом сообщил начальник управления торговли и услуг горисполкома Евгений Пестунов на заседании о перспективах развития розничной сети областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гомеле действует более 600 кафе, ресторанов, баров, столовых и других объектов на 36 тыс. мест. С начала года сеть увеличилась на 30 объектов на 519 мест. "Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания на начало года составила 41,1 место на 1 тыс. жителей", - рассказал Евгений Пестунов.

В 2020 году из-за пандемии сфера гостинично-ресторанного бизнеса ощутила острый дефицит посетителей. Снизилась посещаемость производственных и учебных столовых, был ограничен режим работы объектов, заказчики отказывались от ранее запланированных торжественных мероприятий.

Сейчас жизнь кафе и ресторанов быстрого обслуживания, баров, закусочных заметно оживилась. В настоящее время общедоступная сеть общепита города развивается за счет объектов небольшого формата и быстрого обслуживания. В числе приоритетных направлений - открытие залов, основанных на традициях национальной белоруской кухни с аутентичным интерьером и блюдами.

Развивается сеть общественного питания детской направленности. "Сейчас в Гомеле 10 таких объектов. В течение этого года планируется открытие еще одного - по ул. Коммунаров", - поделился планами начальник управления торговли и услуг горисполкома. В третьем квартале также намерены открыть в Гомеле еще четыре объекта общественного питания разного формата.

"Помимо строительства и ввода новых объектов общественного питания, которые устанавливают высокую планку уровня обслуживания, отмечу стремление существующих соответствовать веяниям времени. Они модернизируют оборудование, внедряют прогрессивные технологии. Стараются привлечь не только стильным интерьером, но и кухней", - сказал Евгений Пестунов.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко отметил возрастающий спрос горожан и гостей областного центра на посещение таких мест. В определенные дни залы некоторых объектов заполнены на 100%, при этом остается немало желающих попасть туда и провести время. Мэр ориентировал сферу на дальнейшее развитие сети с учетом востребованных у гомельчан форматов.-0-