Детское отделение технопарка планируют создать в Гомельской области

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области настало время создать детское отделение на базе Гомельского технопарка, заявил председатель облисполкома Геннадий Соловей сегодня на региональном августовском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы региона, в настоящее время резко возросла потребность общества в людях с нестандартным мышлением, которые вносят новое содержание в производственную и социальную жизнь, умеют решать перспективные задачи. Гомельская область занимает первое место в республике по количеству площадок образовательной робототехники. Причем развивается это направление не только в Гомеле, но и в десяти районах области. Кроме того, в Брагинском, Лельчицком, Светлогорском и Жлобинском районах открыты STEM-классы и IT-лаборатории. На базе областного центра технического творчества успешно функционирует детский центр научных открытий.

"В этой связи настало время создать на базе Гомельского технопарка детское отделение", - сказал Геннадий Соловей. Проект будет направлен в том числе на возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовку будущих высококвалифицированных кадров. "Важно, чтобы детский технопарк сотрудничал со всеми школами региона, где реализуются проекты технической и естественно-научной направленности, с вузами и среднеспециальными учреждениями профтехобразования", - отметил руководитель региона.

Он добавил, что в целом в области развита система поиска и поддержки талантливой молодежи. Так, за 20 лет существования премии Гомельского облисполкома ее удостоены 970 лучших учащихся школ и учреждений профессионально-технического образования. С момента создания специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи поощрения получили 459 человек. Год от года растет и число стипендиатов Президентского фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов: если в 2016 году их было 126, то уже в 2018-м - 144.

Сегодня на совещании педагогов Гомельской области, участниками которого стали 1 тыс. человек, подытожили результаты и достижения прошедшего учебного года, обсудили проблемы и пути развития региональной образовательной системы, определили задачи, стоящие перед отраслью. Кроме того, на конференции лучшие представители педагогической общественности получили награды.-0-