Детскую амбулаторию открыли в молодом жилом районе Гродно

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в молодом жилом районе Грандичи сегодня открыли детскую амбулаторию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Район Грандичи на севере Гродно самый молодой в областном центре.

"Сейчас он активно застраивается. Одновременно с жильем создается и необходимая социальная инфраструктура. Ранее открылся детский сад, а сегодня начинает работу детская амбулатория, которая будет обслуживать около 8 тыс. детей. Отмечу социальную направленность развития города, региона и страны в целом. В это вкладываются немалые бюджетные средства", - отметил во время открытия нового и нужного для района объекта заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что это не первый подобный объект в городе. Ранее две амбулатории начали работу в еще одном молодом районе Ольшанка, а в следующем году педиатрическое отделение одной из поликлиник откроется на улице Лидской.

Новая лаборатория рассчитана на 70 посещений в смену. Открыто 10 педиатрических участков. По графику будет оказываться специализированная помощь. На базе амбулатории открыты лаборатория, площадка функциональной диагностики (ЭКГ, спирометрия и др.), кабинет здорового ребенка, процедурный и прививочные кабинеты. Амбулатория планировалась с учетом принципов бережливого производства, среди них и разделение потоков "больной- здоровый" и работа регистратуры с сall-центром.-0-