Детскую школу искусств откроют в Березе в День знаний

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24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе 1 сентября распахнет двери новая детская школа искусств, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Татьяна Ковалек.В городе откроется вторая школа искусств. Она разместится в здании так называемых красных казарм. "В первой школе занимались 530 детей. Мы их перераспределим. Получится одна школа в центре, а вторая - на противоположной стороне города, где новый микрорайон застройки. Детям станет удобнее добираться на учебу, - рассказала Татьяна Ковалек. - Очень востребовано художественное отделение, расширим его. Раньше там занимались 55 учащихся, а желающих было гораздо больше. Также во второй школе будет инструментальное отделение, и впервые в городе откроем театральное и художественно-эстетическое".В новую школу искусств планируют принять более 200 человек. На занятиях ребята смогут получить навыки рисунка и живописи, игры на музыкальных инструментах и пения, актерского мастерства и танца. Для детей-инвалидов организуют обучение основам изобразительного искусства с элементами музотерапии и изотерапии."Открытие школы планировалось в течение двух лет, подошли к этому основательно. Например, закупили цимбалы, три цифровых фортепьяно, баян. Художественное отделение участвовало в инициативе и получило грант, за счет которого приобрели новые мольберты, компьютер. Из внебюджетных средств закупаем мебель в классы", - добавила начальник отдела культуры.-0-