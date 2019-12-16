Девять домов для многодетных семей планируют ввести в Гомельской области в декабре

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в декабре этого года планируют ввести в эксплуатацию девять многоквартирных жилых домов для многодетных семей, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме председатель комитета по архитектуре и строительству Дмитрий Гайкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

С учетом доведенного лимита кредитных ресурсов банков в регионе в этом году ведется строительство 71 жилого дома, 22 из которых введены в эксплуатацию, еще 9 намерены ввести в декабре, 40 - в 2020-м с началом финансирования в нынешнем году. "Что касается домов, которые планируются к вводу в декабре, строительство их осуществляется по указу №240 ("О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений"). Речь идет о пяти многоквартирных жилых домах в Гомеле, двух - в Речице и по одному - в Мозыре и Хойниках", - рассказал Дмитрий Гайкевич.

По оперативной информации, по итогам этого года в Гомельской области жилищные условия улучшат 2025 многодетных семей. Из них 1936 - путем строительства квартир, 89 - индивидуальных жилых домов. "Стоит отметить, что в регионе 1346 многодетных семей отказываются от строительства по различным причинам: обладают базовыми жилищными условиями и выбирают район застройки, отсутствуют собственные средства, плохая кредитная история", - добавил председатель комитета.

Всего для Гомельской области на 2019 год направлено банками на строительство жилья более Br147 млн кредитных ресурсов. "В том числе свыше Br137 млн на строительство жилья по указу №240, более Br9 млн - льготные кредитные ресурсы, выдаваемые Беларусбанком по указу №13 ("О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений"), и Br252 тыс. - выделяемые Белагропромбанком организациям по указу №346 ("О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе")", - уточнил Дмитрий Гайкевич.

Для освоения в полном объеме кредитных ресурсов в график строительства в декабре этого года включен также жилой дом в микрорайоне №11 Мозыря со сроком ввода его в эксплуатацию в 2020-м.

На начало этого года в сельских населенных пунктах на учете нуждающихся состояли более 1,6 тыс. многодетных семей. Возможность улучшить жилищные условия предоставлена 822 семьям.

"Дополнительно райисполкомы провели разъяснительную работу с многодетными семьями о возможностях улучшения жилищных условий в сельских населенных пунктах путем покупки дома, квартиры со вторичного рынка. Из семей, которые не улучшают в настоящее время свои жилищные условия, только 25 семей планируют купить жилье со вторичного рынка в сельской местности", - пояснил докладчик. Также более 90 семей намерены строить индивидуальные дома на селе.

Дмитрий Гайкевич отметил, что в настоящее время формируется программа строительства жилых домов с господдержкой на 2020-й. Предполагается, что в будущем году свои жилищные условия смогут улучшить 1747 многодетных семей.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул актуальность данной темы. Он поручил руководителям территорий проработать по каждой многодетной семье пути улучшения их жилищных условий.-0