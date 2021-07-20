20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Девять хозяйств Могилевского района приступили к выборочной уборке зерновых культур. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома Геннадий Давыдов, к работам приступили в тех местах, где зерно уже созрело.

"В этом году уборочная началась достаточно рано - поспособствовала погода, зерно на легких почвах быстрее созрело. Сейчас к выборочной уборке приступили в девяти хозяйствах Могилевского района. Собрано уже более 1 тыс. т урожая. Убрано 273 га - это всего 1% к плану. Средняя урожайность - 36,9 ц/га", - рассказал первый замначальника.

В активной стадии в Могилевском районе уборка рапса - эти работы идут во всех хозяйствах района. На данный момент уже намолочено свыше 3 тыс. т - почти 30% к плану. Средняя урожайность составила 21,8 ц/га. "Уборку рапса мы начали своевременно. Эта культура полностью созревает обычно к середине июля", - отметил Геннадий Давыдов.

В Могилевском районе закончили уборку сурепицы. Урожай убран с площади 181 га. Всего намолочено более 255 тыс. т при средней урожайности 14,1 ц/га.-0-