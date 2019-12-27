Девять легковых автомобилей пополнили парк поликлиник Гродно

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Девять новых легковых автомобилей Lada пополнили парк поликлиник Гродно. На закупку авто направили часть профицита бюджета города, сообщил журналистам председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, передает корреспондент БЕЛТА.

Мечислав Гой

Церемония передачи автомобилей прошла сегодня на площади Ленина в Гродно. Разъезжаясь к местам работы, легковушки закрутили хоровод у главной городской елки.

"Под Новый год всем важно, чтобы желания исполнялись. Парк автомобилей у поликлиник Гродно, которые обслуживают также Гродненский район, состоит примерно из 80 единиц. Некоторые из них уже отслуживают свой срок и требуют замены. Учли пожелания медиков и закупили новые машины", - отметил Мечислав Гой. Он подчеркнул, что реальный сектор экономики города в последние годы работает стабильно, что и позволило обновить автопарк.

Мечислав Гой вручает ключи главным врачам поликлиник

Новые автомобили будут использоваться для обслуживания неотложных вызовов, доставки к больным врачей и их помощников, забора анализов, обслуживая лежачих больных. Это не первое обновление парка в этом году: ранее были приобретены еще шесть машин.

"В целом уделяем повышенное внимание социальной сфере. Город растет, появляются новые районы, следовательно, растет и потребность в социальных объектах. В феврале, к примеру, начнется строительство новой поликлиники в спальном районе Ольшанка. В новом районе Грандичи ко Дню города, который Гродно отмечает в сентябре, планируем ввести в эксплуатацию новый детский сад", - отметил Мечислав Гой.

К Новому году обновился автомобильный парк и в районах Гродненской области. В главном управлении здравоохранения облисполкома сообщили, что 24 декабря две машины скорой помощи были вручены центральной районной больнице в Мостах. В Лиде за счет районного бюджета передали местной ЦРБ шесть легковых машин и одну скорой помощи.-0-

Фото Леонида Щеглова