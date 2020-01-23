Девять новых стран появились на экспортной карте Гомельской области в 2019 году

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. География экспорта гомельских производителей расширилась в 2019 году до девяти стран, сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"На экспортной карте Гомельской области в минувшем году появились девять новых стран. В основном это Северная Африка, Ближний Восток. Таким образом, у нас более 100 стран-партнеров", - сказал Андрей Конюшко.

Для расширения внешних поставок активно сработали как частные организации (темп роста 120% по всему спектру товаров), так и Гомельская мясо-молочная компания, которая переориентировалась с российского на другие рынки. По экспорту в Китай годовую задачу область выполнила за 11 месяцев - поставлено товаров на $18 млн и оказано услуг на $4,5 млн.

"В целом за 11 месяцев экспорт товаров достиг 120% к аналогичному периоду 2018-го. Экспорт услуг - 110,5%. По предварительной оценке, на этих же показателях регион остается и по итогам года", - отметил Андрей Конюшко.

По его оценке, хозяйственный комплекс региона в целом сработал в прошлом году неплохо, хоть год был непростой. Объем промышленного производства сложился на уровне 100,8%. Хорошие результаты у строителей - темп роста строительно-монтажных работ составил 112%. Всеми группами предприятий вкладывались инвестиции - 115% в сопоставимых условиях к 2018 году.

"По итогам года ВРП мы сохранили на уровне 2018 года - 100% (при прогнозе 104%). На это повлиял, к сожалению, ряд факторов. Это и грязная нефть, которая временно не позволила нарастить запланированные объемы по перекачке, не совсем уверенно сработал Мозырский НПЗ. Не получили ожидаемых результатов от сельского хозяйства. Здесь объективная причина: второй год подряд сказывается засушливая погода", - пояснил Андрей Конюшко.

На заседании определили ориентиры работы на 2020 год. "В центре нашего внимания должен оставаться человек, его благополучие и комфортная жизнь. Пути решения этой задачи - наращивание объемов производства и, как следствие, увеличение заработной платы", - подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он обратил внимание на необходимость повышать конкурентоспособность реального сектора, решать вопрос диверсификации нефтяного рынка, экспорта готовых нефтепродуктов, развивать высокотехнологичное производство и другие направления.-0-