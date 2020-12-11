Девять объектов торговли и общепита Глубокского райпо проданы на аукционе почти за Br580 тыс.

11 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Девять объектов торговли и общепита Глубокского районного потребительского общества проданы по результатам аукциона на электронной торговой площадке promtorgi.by суммарно почти за Br580 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ООО "ПравоВита" Николай Кротов.

Глубокское райпо в ноябре 2018 года признано экономически несостоятельным и в отношении него открыто ликвидационное производство. За счет распродажи имущества предприятия антикризисный управляющий, которым назначено ООО "ПравоВита", погашает долги банкрота перед кредиторами.

Интерес к объектам потребительской кооперации проявляют представители частного бизнеса, при этом их активность в последнее время значительно выросла, отметил Николай Кротов. Например, на аукцион по продаже здания кафе с игровым залом площадью около 300 кв.м в Глубоком зарегистрировались 10 участников. В результате на торгах с понижением начальной цены стоимость лота выросла более чем в 2 раза - почти до Br330 тыс., объект стал самым дорогим из числа реализованного имущества райпо. Есть спрос на недвижимость не только в райцентре, но и в небольших сельских населенных пунктах. Новых собственников обрели здания магазинов в деревнях Шуневцы (продано за Br5,2 тыс.), Мосар (Br13,5 тыс.), Матюково (Br11,2 тыс.), Обруб-Березвечский (Br15,5 тыс., участники сделали 25 ставок на повышение, подняв цену продажи в 3 раза) и агрогородке Голубичи (почти Br10 тыс.).

Всего на двух аукционах в сентябре и декабре 2020 года продано 22 объекта недвижимости райпо на общую сумму Br900 тыс., причем более 80% этих зданий и сооружений расположены в сельской местности. Это позволит ООО "ПравоВита", которое назначено антикризисным управляющим 1,5 года назад, после окончательного расчета с победителями аукциона не только рассчитаться по зарплатным долгам райпо, но и ликвидировать задолженность перед бюджетом, а также приступить к погашению требований кредиторов 5-й очереди. Как отметил Николай Кротов, всего за райпо числилось более 130 объектов недвижимости, при этом работа по регистрации недвижимости, оценке земельных участков еще не завершена, в том числе по крупным объектам недвижимости в райцентре.

В реестр требований кредиторов включены долги перед более чем 300 субъектами хозяйствования на общую сумму около Br9 млн. Для проведения мероприятий, которые позволят наиболее полно удовлетворить требования кредиторов, экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации райпо до 1 мая 2021 года.-0-