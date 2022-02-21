Девять очистных сооружений построили в Витебской области в 2021 году

21 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Девять очистных сооружений, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях, построили в Витебской области в прошлом году, а также провели капремонт одного объекта по водоочистке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Для обеспечения экологической безопасности в прошлом году были построены очистные сооружения биологической очистки в бройлерном цехе ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", сооружения по очистке поверхностных сточных вод в Витебске (4 объекта), Поставах (2), ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (2). Также на свиноводческом комплексе ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный" Оршанского района провели капитальный ремонт очистных сооружений. В этом году будут продолжаться строительные работы по проектам "Переброска сточных вод г.п.Копысь на очистные сооружения г.Орша" и "Очистка сточных вод и система канализации в Боровухе", - отметили в облкомитете.

На этот год в планах возведение новых, модернизация и реконструкция имеющихся очистных сооружений. Уже разработана проектная документация по строительству водоочистных сооружений в Миорах. Завершается разработка проектной документации по реконструкции очистных сооружений в населенных пунктах Фариново и Жерносеки Полоцкого района, по проекту "Переброска сточных вод агрогородка Межево на очистные сооружения деревни Юрцево Оршанского района". Также реконструкция очистных сооружений с расширением их мощности запланирована в ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод", сейчас разрабатывается проектная документация. А в ОАО "Поставский молочный завод" проводятся предпроектные работы.

"В прошлом году в целях предотвращения загрязнения подземных вод выполнен ликвидационный тампонаж 170 неиспользуемых водозаборных скважин при плановом задании 103", - добавили в облкомитете.

Вместе с тем существуют и некоторые проблемы в области охраны и использования водных ресурсов. "Одной из проблем в части водопользования остается высокий физический износ очистных сооружений в сельских населенных пунктах и на животноводческих комплексах, эксплуатируемых более 30 лет. В настоящее время требуется реконструкция очистных сооружений в Бешенковичском, Браславском, Верхнедвинском, Витебском, Оршанском, Полоцком, Россонском, Ушачском и других районах. Приоритетным на 2022 год является контроль за реализацией мероприятий, направленных на сокращение объемов недостаточно очищенных сточных вод, предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, улучшение экологического состояния поверхностных водных объектов", - подчеркнули в облкомитете.-0-