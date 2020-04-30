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30 апреля 2020, 07:15

Девять организаций Минска участвуют сегодня в электронной ярмарке вакансий

Фото из архива
Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты 30 апреля проведет электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете.

Электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте e-vacancy.by. Данная услуга предлагается всем жителям Беларуси и значительно сокращает время поиска работы. В мероприятии будут участвовать девять организаций Минска: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Керамин", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Криница", государственное предприятие "Минсктранс" (8 филиалов), УП "Минскводоканал", УП "Белсоюзпечать", РУП "Белмедпрепараты".

Будет предложено более 600 вакансий. Соискатели смогут задать нанимателям интересующие вопросы и получить консультации с 10.00 до 12.00.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится, так как все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by.

Электронная ярмарка вакансий - это форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Соискатели получают возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.-0-

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