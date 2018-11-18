Девять проектов вышли в финал турнира по программированию Coding Fest в Могилеве

18 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Финал открытого турнира по программированию Coding Fest пройдет в Могилеве 23 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель проекта Могилевского агентства регионального развития Светлана Янукович.

В нынешнем сезоне для участия в отборе были заявлены 17 проектов, в финал вышли девять. Это работы школьников, учащихся и студентов. "Особенность этого турнира - большое количество индивидуальных проектов. Также заметно возросла активность студентов Белорусско-Российского университета - ими заявлено четыре проекта против одного в прошлом году", - рассказала Светлана Янукович.

Проекты очень разнообразны по тематике: мобильное приложение "Герои войны, увековеченные в истории Могилева", виртуальная лаборатория "Энергосбережение", сборка/разборка компьютера в дополненной реальности, обучающая игра по основам энергосбережения и электробезопасности "Один день" и другие.

Жюри заключительного этапа определит победителя и призеров, вручит дипломы и призы от организатора и спонсоров. "Лучшие проекты могут быть воплощены в реальность, как это стало с победителем первого турнира - мобильным приложением "Уютный город", а также с мобильным приложением "Контрольное состояние теплотрасс" - оно используется в ЗАО "Завод полимерных труб", - рассказала Светлана Янукович. Она также отметила, что популярность турнира растет не только среди участников, к нему проявляют повышенный интерес партнеры и спонсоры, в числе которых ведущие IT-компании страны.

Организатором турнира выступает Могилевское агентство регионального развития совместно с Белорусско-Российским университетом при поддержке комитета экономики и главного управления по образованию Могилевского облисполкома.

Интеллектуальное состязание проводится с 2016 года в целях развития молодежного стартап-движения в сфере информационных технологий. В нем могут принимать участие молодые люди в возрасте от 14 до 31 года.-0-