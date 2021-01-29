Девять школьных стадионов планируют реконструировать в Минске в этом году

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять школьных стадионов планируется реконструировать в Минске в 2021 году. Такая информация опубликована в Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В планах реконструировать по одному школьному стадиону в каждом районе столицы. Стадионы будут обновлены в СШ №162, СШ№ 67, СШ №71, СШ №147, СШ №87, СШ №196, СШ №35, гимназии №4 и гимназии №40.

"Это будут функциональные спортивные объекты с возможностью проведения соревнований, в том числе республиканского значения. В каждом из них создадут полноценное футбольное поле с искусственным покрытием, предполагаются беговые дорожки и площадки для занятий гандболом, волейболом, теннисом. Также запланировано размещение опор освещения, трибун для зрителей, предусмотрят места для возможной установки мобильных раздевалок", - говорится в сообщении Мингорисполкома.-0-