Девять станций обезжелезивания ввели в эксплуатацию в Гомельской области с начала года

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала этого года ввели в эксплуатацию 9 станций обезжелезивания, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Станции обезжелезивания введены в Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском (3), Калинковичском, Светлогорском, Хойникском, Чечерском районах.

Дмитрий Згурский подчеркнул, что всего в этом году в регионе запланировано построить 20 станций обезжелезивания, которые обеспечат питьевой водой нормативного качества порядка 42 тыс. человек. По итогам 9 месяцев, ожидается, что введены будут 17 станций, три - в октябре.

По информации гендиректора, на данный момент из оставшихся намеченных на сентябрь объектов на двух уже завершены строительно-монтажные работы, идет подготовка к вводу. На пяти еще работают строители, монтируют оборудование. Например, масштабная станция - в Лельчицах, ее намерены ввести в 20-х числах. Для объекта в Старом Селе Ветковского района проведены торги по выбору подрядной организации.

В октябре станции обезжелезивания начнут функционировать в Великих Немках Ветковского района, Житковичах и Озерщине Речицкого района. "Все работы по ним идут в графике", - отметил Дмитрий Згурский.

По оценкам специалистов, после введения в эксплуатацию запланированных на этот год станций обезжелезивания обеспеченность потребителей качественной питьевой водой в Гомельской области достигнет 95,8%, на данный момент - менее 93%.

Гендиректор добавил, что на следующий год в регионе стоит задача построить 57 станций обезжелезивания.

"Проработайте эти объекты до октября этого года, учитывайте все нюансы", - сказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Дмитрий Згурский уточнил, что по 16 станциям уже есть проектно-сметная документация, по 14 ведется разработка ПСД. По остальным необходимо приступать, собирать исходные данные, обратил внимание руководителей районов гендиректор.

Тема остается на контроле губернатора.-0-