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14 октября 2021, 13:54

Девять жительниц Могилевской области награждены орденом Матери

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14 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Девять жительниц Могилевской области удостоены ордена Матери. Поздравления и заслуженные награды из рук председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца принимали представительницы разных профессий, городов и районов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Огромное спасибо за ту миссию, которую вы исполняете на этой земле, - обратился Леонид Заяц к награжденным, а в их лице - и ко всем мамам региона. - Вы настоящие героини: честно исполняете свой долг, воспитываете детей, являетесь хозяйками в своем доме, дарите теплоту и ласку окружающим. Помимо этого, работаете в сфере народного хозяйства, это большая нагрузка. Но ваш труд в почете! Вы героини еще и потому, что посвятили себя без остатка детям. С младенческого возраста прививаете им любовь к Родине, ближнему, учите сочувствию и патриотизму".

Леонид Заяц также отметил, что за все время орденом Матери отмечены 1332 жительницы области. Только с начала этого года награду получили 139 многодетных матерей, родивших и воспитавших пять и более детей.

"Государство поддерживает будущее нашего общества, - продолжил он. - Сегодня оказываются различные виды социальной помощи, продолжается реализация программы "Семейный капитал". Мы строим и ремонтируем родильные дома, детские поликлиники, школы и сады, социально-культурные объекты. Мы делаем все возможное, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, могли развивать свои таланты и способности, были уверены в завтрашнем дне и благополучии своих семей".

В этот день орден Матери получила Тамара Казимировна Дышлевич - мама, воспитавшая Ирину Курочкину - гордость и надежду белорусского спорта, серебряного призера XXXII Олимпийских игр в Токио. Ее дочь - одна из сильнейших спортсменок страны по вольной борьбе, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, чемпионка II Европейских игр 2019 года. У Тамары Казимировны шестеро дочерей, и быть мамой для нее - большая честь и ответственность. "Орден - это заслуга моих детей, - уверена женщина. - Они у меня замечательные: самостоятельные, с высшим образованием. Сами понимаете, что такое работа в сельском хозяйстве, которая отнимает много времени и сил. А я трудилась оператором машинного доения на ферме. Зато сейчас всю свою теплоту передаю внукам, которых у меня пятеро. Большая семья - настоящее счастье!"

Растить и воспитывать детей нелегко, но этот труд несоизмерим с той радостью, которую они приносят, уверена родитель-воспитатель детского дома семейного типа отдела по образованию, спорту и туризму Кличевского райисполкома Рита Кундикова. С 1990 года женщина вырастила 47 детей, сегодня в семье 9 ребят: усыновленный и 8 приемных.

"В детях я вижу результат своей жизни, - уверена Рита Кундикова. - Моим старшим детям уже под 40, они состоявшиеся взрослые люди, разные по профессиям, но все мои. У меня никогда не стоял вопрос: усыновлять или нет, сколько ребят брать в семью. Это получалось всегда по-разному. Родные дети росли вместе с приемными, и между ними никогда не было разницы. Получилась большая, замечательная семья. Я люблю всех. Что ценно и важно, какими они стали мужьями и женами, отцами и матерями".

На сегодня в Могилевской области проживают более 11,6 тыс. многодетных семей, за последние 5 лет их количество возросло более чем на 3,5 тыс. Такая динамика говорит о хорошей социальной политике по всесторонней поддержке семей с детьми. Законодательством предусмотрено 11 видов соответствующих государственных пособий: семейные, по материнству и временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. Так, по данным Могилевского областного управления Фонда социальной защиты населения, в регионе пособия выплачиваются на 43,8 тыс. детей. Только за первое полугодие этого года на эти цели направлено более Br108,6 млн. С 2015 года семейный капитал назначен более 11,2 тыс. семей, в том числе в 2021 году - 1232.-0-

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