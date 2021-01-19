Девятый детский дом семейного типа открыли в Бресте

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли девятый по счету детский дом семейного типа, передает корреспондент БЕЛТА.

Двухэтажный благоустроенный коттедж возвели в микрорайоне Дубровка по соседству с другим ДДСТ. Общая площадь дома - без малого 200 кв.м. Построенный по типовому проекту специалистами СУ №98 ОАО "Стройтрест №8 г. Бреста" он единственный в Ленинском районе среди подобных домов оснащен безбарьерной средой: здесь увеличены дверные проемы, есть электроподъемник и поручни, установлена система "Умный дом". Строительство ДДСТ финансировалось из республиканского бюджета и обошлось в Br421,6 тыс. Свыше Br58 тыс. выделили из городского бюджета на закупку мебели, бытовой техники, хозяйственный инвентарь.

В новый дом накануне новогодних праздников заселилась семья Марии и Андрея Козловых с шестью детьми. Супруги победили в конкурсе, объявленном управлением образования Ленинского района на должность родителей-воспитателей, а также прошли обучающие курсы в социально-педагогическом центре. У них две взрослые дочери-студентки. На воспитание им передали шестерых детей, оставшихся без попечения родителей, из трех семей в возрасте от 5 до 13 лет.

На праздник к новоселам прибыли руководители местных органов власти, представители органов опеки и спонсоров, соседи, журналисты и даже Дед Мороз со Снегурочкой. Гости одарили хозяев подарками, среди которых было много полезных вещей и предметов, особенно - спортивного назначения. Так что справедливо было замечено, что приемная семья Козловых имеет все шансы стать самой спортивной семьей Ленинского района Бреста.

Это 58 детский дом семейного типа, построенный в Брестской области. В них воспитываются 387 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Этот дом в определенной степени является знаковым для области. С его строительством мы завершаем областную программу, которая была рассчитана на то, что каждый ребенок, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, может быть устроен на семейные формы воспитания. Созданная материальная база сегодня позволяет нам это сделать", - отметил начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий.

Всего в Брестской области статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 2360 детей. Помимо ДДСТ семейные условия для них обеспечивают в том числе 918 опекунских, в которых воспитываются 1150 ребят, и 242 приемные семьи (375 детей).-0-

Фото Вадима Якубёнка