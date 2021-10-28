Диагностический центр COVID-ассоциированного поражения легких открылся в Гомельском медуниверситете

Фото Гомельского медуниверситета
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диагностический центр COVID-ассоциированного поражения легких открылся в Гомельском государственном медуниверситете на базе профессорского консультативного центра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В диагностическом центре будет выполняться спирометрия, пульсоксиметрия с дыхательными тестами, УЗИ легких и плевры. Обследование будут проводить сотрудники кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом ФПКиП", - отметили в пресс-службе.
Примут пациентов по предварительной записи. Помимо ультразвуковых исследований сотрудники будут проводить блокады суставов и связок под ультразвуковым контролем.-0-