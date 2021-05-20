Диагностику и лечение рака поджелудочной железы обсудят на конференции в Гомеле

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы диагностики и лечения рака поджелудочной железы" пройдет 21 мая в Гомельском государственном медицинском университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Форум соберет ученых, практикующих специалистов - онкологов, хирургов, онкохирургов и др. Участники обсудят актуальные аспекты диагностики рака поджелудочной железы, современные подходы к комбинированному и комплексному лечению патологии, хирургическую тактику при раке поджелудочной железы, осложненном механической желтухой. Предметом дискуссии станет и лекарственное и химиолучевое лечение распространенных форм рака поджелудочной железы.

Некоторые спикеры подключатся к обсуждению в онлайн-формате.

Организаторами конференции выступают Гомельский государственный медицинский университет, Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова и Гомельский областной клинический онкологический диспансер.-0-