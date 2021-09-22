Диагностику и лечение внутриглазных опухолей обсудят эксперты на конференции в Минске

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова во время Европейской недели ранней диагностики опухолей головы и шеи 23-24 сентября впервые состоится республиканская конференция с международным участием "Онкоофтальмология Update". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ведущие специалисты Беларуси, эксперты из России и Европы расскажут о современных принципах диагностики и лечения внутриглазных опухолей и опухолей придаточного аппарата органа зрения. "На полях конференции пройдут секции по увеальной меланоме и ретинобластоме - наиболее часто встречающимся внутриглазным опухолям у взрослых и детей. Будут обсуждены такие высокотехнологичные методы лечения, как стереотаксическая хирургия и интраартериальная химиотерапия", - рассказали в ведомстве.

Принять участие в конференции предлагается врачам-офтальмологам, врачам-онкологам республиканских учреждений здравоохранения.-0-