Диалог поколений "Память сердца" пройдет в Брестской крепости

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня состоится диалог поколений "Память сердца", посвященный 75-летию Великой Победы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском комитете ОО "БРСМ".

В мероприятии примут участие бойцы студенческих отрядов, которые носят имена Героев Советского Союза. В качестве экспертов выступят ветераны войны, сотрудники мемориала. Тема дискуссии - патриотическое воспитание молодежи, развитие национального и гражданского самосознания. На обсуждение вынесены вопросы сохранения памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, уважения к истории страны.

"Место для проведения диалога поколений выбрано неслучайно. Брестская крепость - символ беззаветного служения Отечеству. Неспроста на базе молодежного патриотического центра под эгидой Вооруженных сил планируется создать республиканский центр патриотического воспитания. Молодежь старается быть достойной героических традиций поколения победителей. Многие проекты БРСМ направлены на сохранение исторической памяти. Один из примеров - акция "Их именами названы студенческие отряды", - рассказал первый секретарь горкома БРСМ Александр Зорин.

О недопустимости героизации нацизма будут сегодня говорить и в Брестском государственном университете имени А.С.Пушкина. В конференц-зале Института Конфуция состоится диалоговая площадка "Берестейский форум". Модератором дискуссии выступит заместитель декана юридического факультета, кандидат политических наук Эдуард Северин. Участники мероприятия - студенты и преподаватели университета - обсудят актуальные вопросы. Среди тем - проблема возрождения нацистских настроений в контексте послевоенного общественного развития, фальсификация итогов ВОВ как элемент информационной войны, основные направления мемориализации памяти о Великой Отечественной войне в Беларуси.-0-