Диалог способствует конструктивному развитию страны - мнение

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Диалог всегда способствует конструктивному развитию страны. Такое мнение журналистам высказал начальник отдела по работе с обращениями граждан Витебского горисполкома Владимир Воробьев во время работы общественной приемной, передает корреспондент БЕЛТА.

Жители Витебска продолжают участвовать в обсуждении изменений в Конституцию, приходят со своими предложениями в общественные приемные. Иногда разговор выходит за рамки определенных тем и люди переходят на вопросы местного характера. Эти вопросы не остаются без внимания наряду с более глобальными.

"Диалог всегда способствует конструктивному развитию страны, чем действия, которые не согласуются с законодательством. Всех волнует судьба нашей страны, власть открыта и ждет идей. Помимо того что проводятся приемы граждан, еще организована общественная приемная в вечернее время, чтобы люди могли прийти после работы и вне стен административных учреждений высказать предложения. Так люди более раскрепощены во время разговора", - отметил Владимир Воробьев.

В объединенной городской и областной общественной приемной с витебчанами встречался также председатель городской организации "Братство" Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Ананченко. Жители города затронули тему трудоустройства молодых специалистов, возвращения льгот для бывших малолетних узников концлагерей, которые у них были до 2007 года, высказались и о необходимости расширить площади музея воинов-интернационалистов и реконструкции памятника "Боль" в областном центре.

В Витебске областная общественная приемная расположена в Доме прессы (ул.Гоголя, д.17, 1-й этаж). На этой же площадке открыта городская общественная приемная. Они ведут прием дважды в неделю - в среду и пятницу.

В Витебской области с 11 ноября общественные приемные организованы в каждом районе. Прием ведется с участием представителей органов власти, депутатского корпуса, общественных организаций в удобное для людей время (в основном в вечерние часы с 16.00 до 20.00). Графики и режим работы размещены на сайтах исполкомов, в региональных печатных изданиях и областной газете "Витебские вести".-0-