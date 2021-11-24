Диалоговая площадка о медиапространстве как основном информресурсе пройдет 25 ноября в Минске

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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 25 ноября состоится диалоговая площадка с элементами тренинга "Медиапространство - основной информационный ресурс", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского исполнительного комитета.
Мероприятие пройдет в зале совещаний в промышленном центре истории и быта ОАО "Минский тракторный завод". Участниками диалоговой площадки станут представители общественных объединений Партизанского района столицы, пресс-секретари крупных промышленных предприятий района, идеологи предприятий и организаций района, представители местной исполнительной власти. В качестве экспертов приглашены представители печатных, электронных СМИ, представители белорусских медиа, журналисты.-0-