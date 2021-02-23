Диалоговая площадка по итогам ВНС прошла с участием молодежи в Могилеве

23 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Диалоговая площадка по итогам VI Всебелорусского народного собрания прошла в Могилеве. Она стала одним из мероприятий областного молодежного форума "Единство. Развитие. Независимость", передает корреспондент БЕЛТА.

Участвовали во встрече делегаты всебелорусского форума, представители власти и депутатского корпуса, активная молодежь региона - всего около 70 человек.

Одним из выступающих стал помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк. "VI Всебелорусское народное собрание - значимое социально-политическое мероприятие в жизни нашего государства. Ему предшествовала большая работа: проходили разносторонние обсуждения, выбирали делегатов от областей. От Могилевской области в работе собрания приняли участие 311 человек и приглашенные. Я был одним из приглашенных, - рассказал Леонид Мартынюк. - Не буду останавливаться на всех аспектах, которые обсуждались во время форума. Я очень хочу, чтобы вы тоже прочувствовали ту атмосферу, поняли ту работу, которую сделали делегаты, участники и Президент на Всебелорусском собрании. Форум получился результативным, и, я уверен, он принесет пользу всему белорусскому народу".

Леонид Мартынюк

Как отметил Леонид Мартынюк, во время ВНС от Могилевской области выступали три человека. "Выступали люди совершенно разных профессий. Но их речь меня очень впечатлила: говорили от души о том, за что они благодарны, и о том, что волнует их сегодня. Это был честный и открытый диалог", - отметил помощник Президента - инспектор по Могилевской области.

Во время открытого диалога затрагивались вопросы конституционного строительства, избирательной системы, происходящих в государстве политических процессов, поддержки инициатив молодежи на местах, социальных гарантий для молодых людей. "Ребят действительно интересуют те острые проблемы, которые последнее время будоражат наше общество. Самое главное, что сегодня мы не услышали от присутствовавших никакой агрессии, выпадов или упреков. Это было заинтересованное, не ангажированное участие нашей молодежи в решении вопросов, которые требуют большего внимания и более детальной проработки", - подчеркнул заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.

Валерий Малашко

"Сегодня в работе диалоговой платформы активное участие принял помощник Президента - инспектор по Могилевской области. Для нас это важно, потому что это прямой канал донесения информации до Администрации Президента и самого главы государства, - отметил Валерий Малашко. - Мы должны привлекать молодежь к диалогу. Это совсем другие ребята, они сформированы уже в суверенном государстве, прошли более гладкий путь становления. И по большому счету прошлый год для всех стал самым острым политическим годом в истории нашего независимого государства, и мы должны вынести из всего этого уроки".

Одной из участниц открытого диалога стала Диана Каштанова из Бобруйска. Девушка работает в районном комитете БРСМ. "Сегодня прозвучало много интересных вещей. И мне кажется, что встречи с молодежью сейчас как никогда актуальны. Здесь можно получить рекомендации, ответы на разные вопросы, услышать мнение других людей и молодежи области, - отметила девушка. - Это удобная форма работы, которую нужно продолжать и развивать, вовлекая молодежь вне БРСМ. Ведь многие стесняются выступить на больших площадках, а здесь они активны: все рядом, стесняться некого. Теперь поедем в свой родной город, донесем услышанное".

Помимо открытого диалога, молодежь области приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитников Отечества: возложении цветов и венков на площади Славы и тематическом концерте.-0-

Фото Олега Фойницкого