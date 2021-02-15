Диалоговую площадку с участниками ВНС провели в ГрГУ им. Янки Купалы

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участники Всебелорусского народного собрания от Гродненского государственного университета имени Янки Купалы встретились со студентами вуза, передает корреспондент БЕЛТА.

Университет в качестве участников и экспертов на Всебелорусском народном собрании представляли пять человек. Сегодня они обсудили итоги собрания со студенческим активом вуза.

"Главная задача - поделиться впечатлениями, обозначить приоритеты, по которым будет развиваться страна. Речь, прежде всего, о четырех основных постулатах, обозначенных на Всебелорусском народном собрании - это счастливая семья, интеллектуальная страна, сильные регионы и государство-партнер", - отметила ректор ГрГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко. Во время встречи обсуждалось, какое отражение в развитии университета найдут все эти направления. Ректор подчеркнула, что в декабре была принята стратегия развития вуза на ближайшие пять лет.

"Называется она "Стратегия опережающего развития". Активное участие в ее разработке приняли не только руководство университета и профессорско-преподавательский состав, но и студенты, которые представили свое видение вуза в будущем", - рассказала Ирина Китурко. Она обратила внимание на главные направления стратегии развития. Среди них: университет без границ, инновационно-восприимчивый университет, внедряющий и использующий инновации не только на уровне, например, научно-технологического парка, но и в учебном процессе, спорте, быту. В ГрГУ им. Янки Купалы уже реализовали проект "Цифровой университет", и сейчас стоит задача активней развивать это направление с использованием возможностей искусственного интеллекта, робототехники. Еще одно из основных направлений - университет устойчивого развития.

"А такие моменты не могут осуществиться без личностно ориентированного университета, в котором все делается для развития человека, раскрытия его потенциала. Это направление очень созвучно тому, что мы услышали на Всебелорусском народном собрании", - резюмировала Ирина Китурко.

Магистрант ГрГУ им. Янки Купалы Божена Еремич, которая также принимала участие во Всебелорусском народном собрании, подчеркнула, что большое внимание уделялось близким молодежи вопросам.

"Поддержка молодежи, патриотическое и правовое воспитание - все это очень важные направления. Молодые люди сегодня все активней принимают участие в жизни страны во всех ее аспектах, важно, что их слышат и понимают", - отметила она. Среди других моментов Божена Еремич выделила ставку на поддержку материнства и детства.

Обсудили во время диалоговой площадки и вопросы трудоустройства молодежи, распределения, первого рабочего места. Один из студентов-историков акцентировал внимание на сохранении памяти и истории, восстановлении значимых архитектурных памятников и объектов.

Работу диалоговых площадок в ГрГУ им. Янки Купалы планируют сделать постоянной. Причем темы для обсуждений будут предлагать именно студенты.-0-