Диалоговые площадки нужно продолжить в отраслевом направлении - мнение

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Диалоговые площадки, касающиеся внесения изменений в Основной закон страны, нужно продолжить в отраслевом направлении. Такое мнение выразила корреспонденту БЕЛТА председатель Брестского городского совета ветеранов Мария Гладун.

Руководитель городской ветеранской организации не только активно участвует в региональных диалоговых площадках по актуальным вопросам реформирования общества и государства, но и выступала в роли модератора одной из панельных дискуссий. Встреча состоялась по инициативе городского координационного совета общественных объединений и политических партий.

"Мы обсуждали то, что нам более понятно и близко - партийное строительство, преимущества и недостатки мажоритарной избирательной системы, молодежную политику. Но в Конституции 146 статей, есть такие, которые требуют внимания и предложений со стороны профессионалов своего дела. Поэтому мы пришли к выводу, что есть необходимость продолжить дискуссии, но в отраслевом направлении, в трудовых коллективах", - отметила Мария Гладун.

Она обратила внимание на важность конструктивного диалога и возможность для каждого неравнодушного гражданина представить свое видение конституционно-правовой реформы.

"Реформа Конституции - дело очень серьезное. Не должна быть реформа ради реформы, в угоду кому-то. Она должна быть хорошо продуманной, взвешенной, потому что это не тот случай, чтобы рисковать. Нам необходимо выйти на лучший вариант, если что-то реформируем. Возможность и желание высказаться на диалоговых площадках есть. И хорошо, что срок проведения этих дискуссий продлен", - подытожила руководитель Брестской городской ветеранской организации.-0-