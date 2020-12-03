Диалоговые площадки позволяют молодежи обсудить острые вопросы и выразить точку зрения - мнение

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Диалоговые площадки позволяют молодежи открыто обсудить острые вопросы и высказать свою точку зрения. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Новобелицкой РО БРСМ Марина Лапицкая по итогам молодежной диалоговой площадки "Беларусь - это мы!" на базе Гомельского жирового комбината.

Встреча с молодежным активом предприятия прошла сегодня онлайн на платформе Zoom. "Такие площадки позволяют молодежи открыто обсудить острые вопросы и поделиться своей точкой зрения. Обсуждение продемонстрировало, что в обществе созрел запрос на глубокую аналитику актуальных тем. Есть четкое понимание необходимости конструктивного диалога с представителями разных структур. На встрече мы рассмотрели важные аспекты жизни молодого поколения. Создание таких площадок может стать прекрасным способом для обсуждения наболевших вопросов", - рассказала Марина Лапицкая.

К обсуждению подключились представители ОВД района и организации ОСВОД. Правоохранители рассказали о современных схемах мошенничества в сфере высоких технологий, ознакомили с нормами административного и уголовного законодательства. Затронули и тему безопасности на водах. Участники обменялись идеями волонтерских проектов в преддверии новогодних праздников.

Администрация Гомельского жирового комбината уделяет особое внимание развитию и закреплению молодых специалистов. Для молодежи и вновь принятых работников недавно провели экскурсию по предприятию с акцентом на историю и производство, также новобранцы побывали в музее комбината.

Комбинат введен в эксплуатацию в 1932 году и является одним из крупнейших в стране по производству растительного масла, маргарина, кетчупа и майонеза, хозяйственного и туалетного мыла. Десятилетиями Гомельский жировой комбинат работает на рынке продовольственных и непродовольственных товаров, выпуская продукцию, узнаваемую и любимую потребителями не только в республике, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.-0-