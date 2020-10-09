Диалоговые площадки позволяют выкристаллизовывать предложения по развитию страны, регионов - депутат

9 октября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Диалоговые площадки, которые начинают работать повсеместно, позволяют выкристаллизовывать ценные идеи, предложения по дальнейшему развитию страны, регионов, конкретных сфер. Такое мнение высказала сегодня журналистам депутат Палаты представителей Валентина Назаренко перед началом дискуссионной панели "Совершенствование работы отрасли образования", которая проходит в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Дискуссионная площадка в Мозыре объединила руководителей исполнительной власти, депутатов, а также представителей отрасли образования Мозырского, Наровлянского, Лельчицкого, Житковичского, Петриковского, Калинковичского районов - всего около 100 участников.

"Такие формы обсуждения вопросов, как диалоговые площадки, дискуссионные панели, позволяют выкристаллизовывать ценные идеи, предложения по дальнейшему развитию страны в целом, регионов, конкретных отраслей. Всегда в дискуссиях рождается истина", - считает парламентарий.

По ее словам, сегодняшняя встреча в Мозыре дает возможность высказаться специалистам в области образования, руководителям, транслировать мнения родителей, учеников, студентов. "Время движется вперед, страна развивается. Разработан проект социально-экономического развития на следующую пятилетку. Один из основных приоритетов - развитие молодежной политики. Это очень важно, ведь за молодежью - будущее", - подчеркнула Валентина Назаренко. Она считает, что задача депутатского корпуса, парламента - сделать так, чтобы законы были направлены на комфортные условия обучения, чтобы была мотивация и у молодежи, студентов, учеников, и у учителей, педагогов. "Образование будет тогда сильным, когда будет взаимодействие триады "ребенок - родитель - система образования". Если все будут видеть и понимать общую цель, общие задачи, тогда будет успешно развиваться образование", - сказала она.

Член Совета Республики Олег Слинько добавил, что старт дискуссий в регионе с темы образования неслучаен. "Нам надо слышать, что хочет молодежь, что хочет образование, потому что за этим - будущее", - отметил он.

Марафон диалоговых площадок в Гомельской области, который начался в Мозыре, продолжится обсуждением других важных тем. Озвученные идеи, аспекты будут аккумулированы и предложены для обсуждения на Всебелорусском народном собрании, в качестве изменений в Конституцию, внесения в кодексы, другие законодательные акты.-0-