Диалоговые площадки способствуют правовому просвещению граждан - мнение

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Диалоговые площадки и общественные приемные способствуют правовому просвещению граждан. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Гагакова.

Жители Брестской области активно включились в диалог по актуальным вопросам развития страны, который инициировал глава государства. Помимо крупных городов, таких как Брест, Барановичи, Пинск, к обсуждению присоединились практически все районы. Через дискуссионные площадки, электронные ресурсы, созданные на сайтах государственных органов и редакций газет, поступило около 300 самых разных предложений. Все они были обобщены и структурированы по сферам и направлениям.

"В Бресте на итоговой дискуссии по конституционной реформе была принята резолюция. В нее вошли около 50 наиболее актуальных, на наш взгляд, и конкретных предложений. Чтобы довести ее содержание до максимально широкого круга, эту резолюцию мы отправили для обсуждения в трудовые коллективы. Активно подключился наш депутатский корпус. Таким образом, как мне кажется, дискуссионные площадки, общественные приемные способствуют и правовому просвещению граждан", - отметила Татьяна Гагакова.

В Брестской области общественные приемные традиционно работают при региональных организациях РОО "Белая Русь". Также они созданы при каждом горрайисполкоме и при районных администрациях в Бресте. В облисполкоме двери общественной приемной открыты по средам и пятницам с 17.30 до 19.00. Здесь, чередуясь, прием ведут руководители различных структурных подразделений исполнительного комитета.

"Решили сделать это в нерабочее время, чтобы людям было удобно. Правда, эпидситуация сейчас не очень способствует хождению по кабинетам. Поэтому мы открыли интернет-площадки: на всех сайтах госорганов есть электронная форма обращений, где жители области могут оставить свои вопросы и предложения о развитии страны и региона", - резюмировала Татьяна Гагакова.-0-