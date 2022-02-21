Диктант "Музей паэта" к Международному дню родного языка написали в Гродно

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной диктант к Международному дню родного языка написали в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Текст Алексея Кулаковского под названием "Музей паэта" в рамках Международного дня родного языка написали сотрудники Гродненского облисполкома, всего около 50 человек. Диктант тут пишут уже в третий раз.

"Выбранный текст на этот раз не очень сложный, в нем около 200 слов. Он про знаменитого песняра, национального поэта, классика белорусской литературы, который стоял у истоков литературного белорусского языка, - Янку Купалу", - рассказала учитель белорусского языка и литературы гимназии №10 Ирина Мелешко.

Тема диктанта этого года - Год исторической памяти и 140-летие со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа.

Перед началом мероприятия участница областного диктанта председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Ольга Седельник отметила, что для каждого гражданина Беларуси важно знать свой родной язык, владеть им, использовать в жизни. Этим мы сохраняем историческую память, которая должна быть у нашего народа. И мы, белорусы, должны помнить и знать свои традиции, культуру и язык.

"Сегодня мы отмечаем Международный день родного языка, по всей Беларуси жители пишут диктанты на белорусском языке. Считаю, что отношение к родному языку - эквивалент того, как мы относимся к истории и предкам", - поделился своим мнением начальник отдела профессионального образования Гродненского облисполкома Андрей Батуро.

К слову, писали диктант в ГрГУ имени Янки Купалы, Гродненском областном институте развития образования, библиотеках города.-0-