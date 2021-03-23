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23 марта 2021, 18:11

Директор комплекса "Хатынь": к истории нельзя относиться поверхностно

Фото из архива
Фото из архива

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. К истории нельзя относиться поверхностно. Об этом заявил директор государственного мемориального комплекса "Хатынь" Артур Зельский во время диалоговой площадки "Трагедия Хатыни: взгляд сквозь призму поколений", которая прошла в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Время идет, многие начинают забывать о трагедии, с которой столкнулись люди во время Великой Отечественной войны. Прошедшие события становятся абстракцией. Например, что мы помним о войне 1812 года? Наполеон, Кутузов, гусары. Тем временем она унесла жизни тысяч жителей. Аналогично и с событиями, развернувшимися в нашей стране почти восемьдесят лет назад. Многие помнят о них лишь по основным ключевым моментам. Это неправильно. Мы должны знать, помнить и чтить память погибших", - сказал Артур Зельский.

По словам директора комплекса, чтобы уходить от поверхностного знания о событиях, произошедших на территории страны в годы Великой Отечественной войны, необходимо активно общаться с людьми, знакомить их с историческими фактами и обсуждать не только основные события, но рассказывать о менее известных эпизодах. "Тот же мемориальный комплекс "Хатынь" раскрывается не для каждого. Надо иметь желание узнать и проникнуться тем, что произошло, понимать, насколько ужасна была трагедия: погибли невиновные мирные женщины и дети. Они не несли опасности и угрозы, но ненависть оккупантов была настолько сильна, что они замучили, сожгли заживо людей. Случившееся прямо говорит, что у войны нет плохих и хороших, - страдают все, даже те, кто не имел к ней никакого отношения. Задача каждого человека - знать об этом и делать все возможное, чтобы такие события не повторились", - поделился Артур Зельский.

Последние десять лет поток посетителей в мемориал возрастал. В 2019 году его посетило около 254 тыс. человек. "По большей части приезжают люди из близлежащих стран, значительно реже белорусы. Может, наши граждане не так заинтересованно относятся к истории, как другие, поэтому диалоговые площадки необходимо проводить, в особенности для молодежи. Формирование у них понимания произошедших событий - вклад в будущее", - сказал Артур Зельский.

На диалоговой площадке сегодня представители местных органов управления, общественности, научного и экспертного сообщества, гражданские активисты и столичная молодежь обсудили вопросы сохранения подлинной исторической памяти, гражданско-патриотического воспитания, противодействия экстремизму, неонацизму и героизации фашизма. "Здорово, что подобные мероприятия организуют. Здесь можно узнать малоизвестные факты о Великой Отечественной войне, взгляды и мнения на то, что произошло, и как спустя время к этим события начали относиться люди, - поделилась участница диалоговой площадки Мирана Андриевская. - Возможно, многие молодые люди сейчас не сильно заинтересованы больше узнавать об исторических событиях, но спешу успокоить взрослых: мы ценим и помним, что произошло в стране в военные годы, и желаем, чтобы подобное никогда не повторилось".-0-

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