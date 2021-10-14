Директор оптовой организации в Могилеве 2 года получал зарплату в конверте под видом командировочных

14 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Директор могилевской оптовой организации два года получал зарплату в конверте под видом выплат на хозяйственные нужды и командировочные расходы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Сотрудники инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева установили нарушения налогового законодательства при выездной проверке организации, осуществляющей деятельность в сфере оптовой торговли и применяющей общую систему налогообложения. В течение двух лет с расчетного счета фирмы производились перечисления на корпоративную карточку организации, которая находилась у директора. Денежные средства предназначались на хозяйственные нужды и командировочные расходы. Сумма перечисленных денежных средств составила Br25 тыс. Однако полученные деньги не были использованы по назначению. Отчеты об израсходованных суммах с приложением подтверждающих документов директор не представлял. Хозяйственные операции по использованию указанных денежных сумм в учете организации также не отражались.

По результатам проверки денежные средства, полученные директором, признаны его доходом. Всего по результатам проверки предъявлено к уплате налогов и пени в сумме Br3,5 тыс., в том числе из-за недобросовестных действий руководителя в доход бюджета не поступило подоходного налога с физических лиц в размере Br3,2 тыс.

За допущенные нарушения виновное лицо организации будет привлечено к административной ответственности по ст.14.5 Кодекса об административных правонарушениях. Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах".-0-